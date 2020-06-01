«Мы очень устали»: москвичи отреагировали на открытие парков 

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Жители столицы назвали «праздником» открытие московских парков на фоне пандемии, сообщает Telegram-канал Life Shot. C 1 июня зеленые зоны в Москве открыли для прогулок и занятий спортом.

На официальном сайте столичного мэра говорится, что в парках сохранятся определенные ограничения, соблюдая которые можно будет оставаться уверенным в своей «безопасности и защищенности». Отмечается, что пробежки и прогулки доступны при соблюдении графика. Также посетителей обязывают носить маски и перчатки.

«Пока нельзя пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, то есть всеми объектами парковой инфраструктуры, через прикосновение к которым может быть передана инфекция», — говорится в сообщении.

Кроме того, в парках запрещено организовывать массовые мероприятия, а также устраивать пикники и жарить шашлыки.

При этом большинство жителей столицы несмотря на сохранившиеся ограничения восприняли открытие парков положительно.

«Для нас это праздник! Потому что мы очень устали.. Мы очень рады, что нам открыли парки», — отметила жительница Москвы по имени Нина.

Рады открытию зеленых зон и собаководы.

«Все прекрасно. Я довольна, что хоть с собачкой можно погулять», — заявила москвичка по имени Юлия.