На портале mos.ru появилась карта загруженности парков 

На портале mos.ru появилась карта, на которой можно узнать степень загруженности столичных парков и мест отдыха, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что она поможет спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции.

По словам руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, на карте территории окрашены в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Таким образом администрация парков сможет сообщать о числе посетителей и возможного ограничения доступа горожан в парки.

Так, территория парка может быть окрашена в несколько цветов. Зеленый — парк открыт, в нем немного посетителей; желтый — соблюдать социальную дистанцию стало сложнее и от посещения лучше воздержаться; красный — риск нарушения социальной дистанции очень высокий. В последнем случае парк могут временно закрыть для посещения.

Автоматически окрашены в красный парки на карте будут с 21:00 до 09:00. Оранжевым цветом будут окрашены места, где по утрам можно заниматься спортом.

Также на сервис доступен график прогулок для каждого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять.

Увидеть загруженность парков также можно и в приложении «Моя Москва».