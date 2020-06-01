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На портале mos.ru появилась карта загруженности парков 

Моя Москва.онлайн и ещё 8 1 час назад
На портале mos.ru появилась карта загруженности парков
Фото: Моя Москва.онлайн
На портале mos.ru появилась карта, на которой можно узнать степень загруженности столичных парков и мест отдыха, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что она поможет спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции.
По словам руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, на карте территории окрашены в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Таким образом администрация парков сможет сообщать о числе посетителей и возможного ограничения доступа горожан в парки.
Так, территория парка может быть окрашена в несколько цветов. Зеленый — парк открыт, в нем немного посетителей; желтый — соблюдать социальную дистанцию стало сложнее и от посещения лучше воздержаться; красный — риск нарушения социальной дистанции очень высокий. В последнем случае парк могут временно закрыть для посещения.
Автоматически окрашены в красный парки на карте будут с 21:00 до 09:00. Оранжевым цветом будут окрашены места, где по утрам можно заниматься спортом.
Также на сервис доступен график прогулок для каждого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять.
Увидеть загруженность парков также можно и в приложении «Моя Москва».
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Новости Москвы , Mos.ru
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