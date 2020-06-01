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Пассажиры заполнили метро Москвы 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
Пассажиропоток в метро Москвы увеличился на 20%
Фото: РИА Новости
Пассажиропоток в метро Москвы увеличился на 20%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.
«В метро сегодня +20% пассажиров. На станциях сейчас много людей из регионов без пропусков и с пропусками, которые не действительны», — отмечается в сообщении.
При этом в ведомстве отметили, что, по данным на 9.00 мск, количество поездок в метро увеличилось на 80 тысяч в сравнении с прошлой неделей. Но это все равно на 67% ниже, чем в сравнении с таким же периодом прошлого года.
Количество поездок на наземном транспорте выросло по сравнению с прошлой неделей на 50 тысяч, сообщили в департаменте.
«Рамблер» писал, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице с 1 июня. Москвичам разрешено в тестовом режиме совершать прогулки, открылись торговые центры. При этом посетителей в них пока практически нет.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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