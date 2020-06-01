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Пассажиропоток в метро Москвы увеличился на 20%. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«В метро сегодня +20% пассажиров. На станциях сейчас много людей из регионов без пропусков и с пропусками, которые не действительны», — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве отметили , что, по данным на 9.00 мск, количество поездок в метро увеличилось на 80 тысяч в сравнении с прошлой неделей. Но это все равно на 67% ниже, чем в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Количество поездок на наземном транспорте выросло по сравнению с прошлой неделей на 50 тысяч, сообщили в департаменте.