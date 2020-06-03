Москвичей призвали гулять дозированно 

Москвичам, долгое время находившимся дома на самоизоляции, следует гулять дозированно, так как многие могут быть не готовы к повышенной активности как психологически, так и физически. С таким призывом выступил ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин , передает РИАМО.

По его словам, за месяцы нахождения в помещениях силы организма стали меньше, а из-за малой активности ослаблен иммунитет. Психолог считает, что желание добрать эмоции и выйти на прогулку будет бессознательным.

«Как человек, который долго не пил, чувствует жажду и начинает пить воду стаканами. А надо дозировать. Так же и здесь. В один день пойти погулять, в другой отдохнуть», — объяснил Шабшин.