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Москвичей призвали гулять дозированно 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Москвичей призвали гулять дозированно
Фото: РИА Новости
Москвичам, долгое время находившимся дома на самоизоляции, следует гулять дозированно, так как многие могут быть не готовы к повышенной активности как психологически, так и физически. С таким призывом выступил ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин, передает РИАМО.
По его словам, за месяцы нахождения в помещениях силы организма стали меньше, а из-за малой активности ослаблен иммунитет. Психолог считает, что желание добрать эмоции и выйти на прогулку будет бессознательным.
«Как человек, который долго не пил, чувствует жажду и начинает пить воду стаканами. А надо дозировать. Так же и здесь. В один день пойти погулять, в другой отдохнуть», — объяснил Шабшин.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 1 июня разрешил москвичам выходить на прогулки по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.
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Новости Москвы , Илья Шабшин , Сергей Собянин , РИАМО
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