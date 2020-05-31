Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы 

Газета.Ru и ещё 6 58 минут назад
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы
Фото: ТАСС
Жителям Московской области разрешили посещать храмы РПЦ. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, слова которого приведены на сайте Московской епархии.
Он отметил, что главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова одобрила снятие данный ограничений, которые были введены на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Митрополит добавил, что также было разрешено проведение богослужений на открытом воздухе при учете соблюдения всех мер безопасности.
"Теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами", — заключил митрополит Ювеналий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Газета.Ru: последние новости
Россиянам разрешат не носить маски на пляжах Россиянам разрешат не носить маски на пляжах В Москве за сутки выявлено 2595 заразившихся COVID-19 В Москве за сутки выявлено 2595 заразившихся COVID-19 Минздрав одобрил первый в России препарат против COVID-19 Минздрав одобрил первый в России препарат против COVID-19
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , РПЦ , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
Макрон согласился поехать на G7 при одном условии
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и уехать в Англию
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Видео
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
00:22
«Бэтмен» появился в разгар протеста в Филадельфии и попал на видео
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
01:17
Опубликовано видео сдерживания протестующих возле Белого дома
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом и пистолетом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
01:08
Москвич с пистолетом и ножом угрожал пассажирам метро
Происшествия Криминал
Между Россией и США разгорается новый скандал
01:35
Между Россией и США разгорается новый скандал
Политика В мире
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
01:19
В Крыму рассказали о начале курортного сезона
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение