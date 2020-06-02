В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности

На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о сильном ветре в Москве Подмосковье 2 июня. В связи с этим в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности (означает, что погода потенциально опасна).

Предупреждение о погодной опасности будет действовать в регионе до полудня 3 июня.

В Гидрометцентре рассказали , что 2 июня столицу и область ждет облачная дождливая погода с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, ночью — от плюс девяти до плюс 11 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 10-15 градусов тепла днем, ночью будет от плюс шести до плюс 11 градусов.

Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на четыре-пять градусов ниже нормы сохранится в Москве как минимум до среды, 3 июня.