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Прогноз погоды в Москве на сегодня: сильный ветер и облачно 

Мария Иванова и ещё 17 5 часов назад
В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Фото: ТАСС
На сайте Гидрометцентра опубликовали предупреждение о сильном ветре в Москве и Подмосковье 2 июня. В связи с этим в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности (означает, что погода потенциально опасна).
Предупреждение о погодной опасности будет действовать в регионе до полудня 3 июня.
В Гидрометцентре рассказали, что 2 июня столицу и область ждет облачная дождливая погода с порывами ветра до 17 метров в секунду.
Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, ночью — от плюс девяти до плюс 11 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 10-15 градусов тепла днем, ночью будет от плюс шести до плюс 11 градусов.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на четыре-пять градусов ниже нормы сохранится в Москве как минимум до среды, 3 июня.
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Новости Москвы , Погода , Новости регионов , "Желтый" уровень опасности , Желтый уровень , Московская область
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