В парках Москвы нанесли специальную разметку

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В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения санитарной дистанции между посетителями, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Кроме того, в парках организована трансляция оповещений о правилах прогулок в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, установлены специальные информационные щиты, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня москвичи могут выходить на прогулки и посещать парки.

По последней информации, в России выявлено 405 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 693 — с летальным исходом. Выздоровели 171 883 человека.