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Отменен запрет на прогулки в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки. Гулять жителям столицы разрешено по определенному графику, узнать который можно на сайте mos.ru.
Для нахождения на улице необходимо соблюдать ряд правил, например, носить маску и держать дистанцию с другими прохожими. В случае, если в каком-либо парке заметят чрезмерное скопление людей, администрация имеет право закрыть его для посещения.
Время прогулок ограничено — с 09:00 до 21:00, однако с 05:00 до 09:00 можно выходить на улицу без ограничений для занятий спортом. Расписание для москвичей составляется по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции Собянин продлил до 14 июня, а система так называемого «прогулочного режима» введена в столице в тестовом режиме.
Прогулки по графику мэр столицы анонсировал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 27 мая. Комментируя данную систему, он высказал опасение, что без ограничений на улице будет людно, «как на первомайской демонстрации».
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Новости Москвы , Видео , Общество , Владимир Путин , Mos.ru
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