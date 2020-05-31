Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в Коммунарке 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Опубликована статистика по COVID-19 в Коммунарке
Фото: Кирилл Зыков / агентство «Москва»
Главврач ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опубликовал в Facebook статистику по пациентам с коронавирусом в своем учреждении.
Судя по размещенной Проценко инфографике, в больнице, по данным на 31 мая, лечатся 237 человек, у 162 из них подтвержден COVID-19. За последние сутки поступили 38 новых пациентов.
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в ГКБ №40 в конце мая снизилось вдвое относительно начала месяца. Так, 2-3 мая в учреждении было 300-330 заболевших COVID-19. Также более чем вдвое снизилось число пациентов с внебольничной пневмонией — с примерно 500 до 200-240.
После начала пандемии коронавируса больница в Коммунарке стала одним из ключевых столичных учреждений для лечения пациентов с COVID-19. Медицинский центр посещали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
По последним данным, общее число зарегистрированных в России за все время случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч. За сутки прирост составил почти 9,3 тысячи случаев.
Видео дня. SpaceX впервые запустила ракету с астронавтами к МКС
Последние новости
США впервые за девять лет отправили людей на МКС США впервые за девять лет отправили людей на МКС Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon В России выявили свыше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России выявили свыше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США пригрозили России новыми санкциями
США пригрозили России новыми санкциями
Россиянина задержали и бросили на улице его детей
Россиянина задержали и бросили на улице его детей
Препарат от коронавируса будет доступен не всем
Препарат от коронавируса будет доступен не всем
«Китай открыл „политический“ вирус в США»
«Китай открыл „политический“ вирус в США»
Россиянин задушил квартирантку и жил с ее трупом
Россиянин задушил квартирантку и жил с ее трупом
Видео
Мужчина с ножом угрожал пассажирам метро и попал на видео
01:08
Мужчина с ножом угрожал пассажирам метро и попал на видео
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
00:45
Загоревшийся после посадки самолет в Казахстане попал на видео
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
01:00
Опубликовано видео контртеррористической операции в Ингушетии
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
«Будет интересно!»: «Роскосмос» ответил Маску
02:44
«Будет интересно!»: «Роскосмос» ответил Маску
Наука и техника
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Зачем Трампу нужен Путин на саммите G7
01:06
Зачем Трампу нужен Путин на саммите G7
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение