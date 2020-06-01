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Назван срок отмены пропусков в Москве 

Артём Кульша и ещё 20 38 минут назад
Пропускная система, введенная в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до 14 июня. Об этом в пресс-службе Департамента информационных технологий города сообщили РИА Новости.
В первой половине апреля, как сообщал «Рамблер», мэр столицы Сергей Собянин подписал указы «О введении режима повышенной готовности» (№12-УМ) и «Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков» (№43-УМ).
С тех пор для передвижения по Москве на личном, служебном или общественном транспорте необходимо наличие пропуска. Его можно оформить на сайте мэра, по телефону или при помощи смс.
Ранее ряд средств массовой информации сообщили, что пропускная система может быть использована властями города после снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, например, для регулирования въезжающих в город потоков автомобилей.
«На текущий момент в соответствии с действующими редакциями указов мэра пропускная система введена на срок до 14 июня», — сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.
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Новости Москвы , Видео , COVID-19 , Сергей Собянин , РИА Новости
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