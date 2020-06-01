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В Москве выявили более 183 тысяч человек с коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 48 18 минут назад
В Москве 101-летняя женщина вылечилась от коронавируса
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Москве выявили 2297 человек с новым коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 183 088 таких пациентов. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Накануне в Москве зарегистрировали 2595 новых пациентов, за день до этого — 2 367, еще днем ранее — 2 332.
За все время в столице выздоровели 82 239 человек, 2 553 пациента с коронавирусом скончались.
Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований.
За ней следуют Подмосковье (39 723 человека выявлены, 8 422 из них выздоровели, 473 умерли) и Санкт-Петербург (16 313 выявлены, 5 748 излечились, 213 умерли).
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Новости Москвы , Общество
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