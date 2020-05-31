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В результате сильного ливня в Москве подтопило три моста 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Сильный ливень подтопил три моста
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
В двух административных округах Москвы в результате сильного ливня подтопило три моста, в том числе один автомобильный.
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов паводком подтоплены три низководных моста, один из них автомобильный и два пешеходных, — передаёт РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.
Он отметил, что 15 приусадебных участков и четыре дачных дома также были подтоплены в семи поселениях данных административных округов.
Как ранее писал NEWS.ru, после сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, подтопленными остаются 10 дачных домов, 165 приусадебных участков и 2 участка автодорог в Подмосковье.
Также в подмосковной Истре устранили десять очагов подтопления, остались только три проблемных участка. Об этом сообщила администрация города.
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Новости Москвы , РИА Новости
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