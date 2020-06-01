В библиотеках запустили программу летнего чтения

Программу летнего чтения в онлайн-формате запустили в День защиты детей в библиотеках Москвы , сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Эта общегородская акция пройдет уже в третий раз. Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу — прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведем 20 сентября", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что впервые программа летнего чтения для школьников и дошкольников прошла в 2018 году под лозунгом "Лето — время увлечений!". Участники могли брать тематические книги в столичных библиотеках, туда же они относили свои творческие дневники. Темой акции 2019 года были путешествия. Тогда в программе приняли участие более трех тысяч детей и подростков, они взяли в библиотеках около 14 тыс. книг.

Для того, чтобы присоединиться к акции, читателю, самостоятельно или вместе с родителями, необходимо зайти на сайт "Библиогород" и выполнить несколько простых шагов.