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В библиотеках Москвы запустили программу летнего чтения 

ТАСС и ещё 12 58 минут назад
В библиотеках запустили программу летнего чтения
Фото: РИА Новости
Программу летнего чтения в онлайн-формате запустили в День защиты детей в библиотеках Москвы, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.
"Эта общегородская акция пройдет уже в третий раз. Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу — прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня, а итоги подведем 20 сентября", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Она добавила, что впервые программа летнего чтения для школьников и дошкольников прошла в 2018 году под лозунгом "Лето — время увлечений!". Участники могли брать тематические книги в столичных библиотеках, туда же они относили свои творческие дневники. Темой акции 2019 года были путешествия. Тогда в программе приняли участие более трех тысяч детей и подростков, они взяли в библиотеках около 14 тыс. книг.
Для того, чтобы присоединиться к акции, читателю, самостоятельно или вместе с родителями, необходимо зайти на сайт "Библиогород" и выполнить несколько простых шагов.
"Сначала нужно заполнить электронную заявку на участие, указав в ней количество книг, которые ребенок планирует прочитать за лето. Их должно быть не менее трех. Затем из предложенного списка нужно выбрать округ или же одну из центральных библиотек города — библиотеку имени А. П. Гайдара или библиотеку имени М. А. Светлова. Это необходимо сделать, чтобы организаторы могли планировать проведение церемоний награждения", — говорится в сообщении.
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