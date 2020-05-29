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Система здравоохранения Подмосковья справляется с ситуацией по COVID-19, врачи бьются за каждую жизнь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

"Система здравоохранения справляется, врачи, низкий им поклон, пашут день и ночь, бьются за каждого тяжелого пациента, и показатели у нас на достойном уровне, и мы, конечно, очень благодарны нашим врачам", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.