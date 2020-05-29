Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев рассказал об усилиях врачей в борьбе с коронавирусом 

РИА Новости 2 часа назад
Пашут день и ночь: Воробьев — о борьбе врачей с COVID-19
Фото: РИА Новости
Система здравоохранения Подмосковья справляется с ситуацией по COVID-19, врачи бьются за каждую жизнь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Система здравоохранения справляется, врачи, низкий им поклон, пашут день и ночь, бьются за каждого тяжелого пациента, и показатели у нас на достойном уровне, и мы, конечно, очень благодарны нашим врачам", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Последние новости
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение