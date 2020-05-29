Рекорд по осадкам для 29 мая побит в Москве

Москве 29 мая выпало рекордное количество осадков —37,3 миллиметра. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2015 году. Тогда в Москве выпало 26,1 миллиметра осадков, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что в Московской области большего всего осадков, а именно 47,4 миллиметра, выпало в Красногорске. Леус отметил, что норма для мая в Москве составляет 51 миллиметр.