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Погода в Москве: рекорд по осадкам для 29 мая побит в столице 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Рекорд по осадкам для 29 мая побит в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
В Москве 29 мая выпало рекордное количество осадков —37,3 миллиметра. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2015 году. Тогда в Москве выпало 26,1 миллиметра осадков, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Синоптик добавил, что в Московской области большего всего осадков, а именно 47,4 миллиметра, выпало в Красногорске. Леус отметил, что норма для мая в Москве составляет 51 миллиметр.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в столицу придет устойчивое теплое лето.
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец , АГН "Москва"
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