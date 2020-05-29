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Москвичи смогут найти спецпропуск по номеру телефона 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Москвичи смогут найти спецпропуск по номеру телефона
Фото: РИА Новости
Москвичи, благодаря новому сервису на портале мэра, могут найти спецпропуск по номеру телефона, сервис позволяет горожанам увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
"С учетом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял. Раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки. Теперь они могут буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно", — цитирует пресс-служба руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Как пояснили в ведомстве, чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо на портале nedoma.mos.ru выбрать сервис "Найти свои цифровые пропуска". В открывшемся окне надо ввести номер телефона, указанный при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придет в СМС-сообщении. После этого на экране появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.
"Также у него будет возможность получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения — указать номер автомобиля или транспортной карты", — добавили в департаменте.
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Новости Москвы , Эдуард Лысенко
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