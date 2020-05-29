В Подмосковье откроют парикмахерские 

Уже с третьего июня в Московской области могут открыться парикмахерские. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев . По его словам, на такой шаг правительство области решило пойти из соображений безопасности, тем более что местные жители не раз обращались с соответствующими просьбами.

По словам губернатора, после закрытия парикмахерских некоторые мастера стали ездить по домам и стричь клиентов в обход ограничений. Куда менее опасно, сочли подмосковные чиновники, разрешить им работать легально с соблюдением необходимых правил, благо эпидемиологическая обстановка позволяет.

В настоящий момент, пояснил Воробьев, разрабатываются требования к организации парикмахерских услуг. В частности, посетителей салонов могут обязать надевать маски, а сотрудников — носить специальные щитки. Если эксперимент пройдет удачно, можно будет открывать следующие группы предприятий из сферы услуг, передает телеканал «360».

Отметим, что в Москве пока парикмахерскте и салоны красоты остаются закрытыми. Первый этап ослабления карантина, который начнется первого июня, предполагает открытие лишь тех организаций бытового обслуживания, которые не связаны с длительным контактом работников и клиентов.