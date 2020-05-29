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В Подмосковье откроют парикмахерские 

Экспресс газета и ещё 28 2 часа назад
В Подмосковье откроют парикмахерские
Фото: pixabay.com
Уже с третьего июня в Московской области могут открыться парикмахерские. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев. По его словам, на такой шаг правительство области решило пойти из соображений безопасности, тем более что местные жители не раз обращались с соответствующими просьбами.
По словам губернатора, после закрытия парикмахерских некоторые мастера стали ездить по домам и стричь клиентов в обход ограничений. Куда менее опасно, сочли подмосковные чиновники, разрешить им работать легально с соблюдением необходимых правил, благо эпидемиологическая обстановка позволяет.
В настоящий момент, пояснил Воробьев, разрабатываются требования к организации парикмахерских услуг. В частности, посетителей салонов могут обязать надевать маски, а сотрудников — носить специальные щитки. Если эксперимент пройдет удачно, можно будет открывать следующие группы предприятий из сферы услуг, передает телеканал «360».
Отметим, что в Москве пока парикмахерскте и салоны красоты остаются закрытыми. Первый этап ослабления карантина, который начнется первого июня, предполагает открытие лишь тех организаций бытового обслуживания, которые не связаны с длительным контактом работников и клиентов.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Московская область
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