Автобусные маршруты изменятся у платформы Андроновка 

В районе платформы Андроновка с 29 мая меняются автобусные маршруты. Корректировка движения коснулась рейсов № 59, 759 и 859, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Так, начиная с пятницы, автобусы будут курсировать в обоих направлениях по эстакаде через Московское центральное кольцо на улицу Пруд-Ключики.

В частности, рейсы № 59 и № 759 при движении в обоих направлениях после остановки "Платформа Андроновка" на четной стороне шоссе Фрезер к остановке "Андроновское шоссе" будут разворачиваться за Андроновским шоссе.

Автобус № 859 после остановки "Платформа Андроновка" будет двигаться по улице Пруд-Ключики до остановки "Улица Генерала Яковлева", при этом совершая разворот у пересечения с улицей Генерала Яковлева, затем той же дорогой проследует до остановки "Платформа Андроновка".

Отмечается, что на участке также появились новые остановки: "Шоссе Фрезер" на нечетной стороне шоссе Фрезер в направлении от платформы Андроновка, "Платформа Андроновка" на обеих сторонах шоссе Фрезер.

На 859-м маршруте на улице Пруд-Ключики также появились новые остановочные пункты — это "Андроновское шоссе" в направлении к улице Генерала Яковлева, "НИИ прикладной механики" на обеих сторонах улицы Пруд-Ключики, "Улица Генерала Яковлева" на обеих сторонах улицы Пруд-Ключики.

Известно, что изменения маршрутов обусловлены строительными работами. После их окончания будет восстановлено двустороннее движение по шоссе Фрезер.

Ранее сообщалось об изменении автобусных маршрутов у станции МЦД Щербинка. Новое расписание начало действовать с 4 апреля нынешнего года.