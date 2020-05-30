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В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска 

News.ru и ещё 11 2 часа назад
В Москве автоматически продлили рабочие пропуска
Фото: News.ru
Все цифровые пропуска, оформленные ранее для рабочих поездок, были автоматически продлены до 14 июня, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.
Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня, — говорится в сообщении.
Там также порекомендовали проверить действие пропуска на портале nedoma.mos.ru и убедиться, что к нему привязаны корректный номер транспортной карты или автомобиля.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.
А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
Как ранее писал NEWS.ru, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился новый сервис, который позволяет жителям столицы найти спецпропуск по номеру телефона.
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Новости Москвы , Электронный пропуск , Сергей Собянин
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