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Власти Москвы рассказали, когда заработают предприятия общепита 

News.ru 1 час назад
Власти Москвы рассказали, когда заработает общепит
Фото: News.ru
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что предприятия общепита могут открыться на следующем этапе снятия ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19.
В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как предприятия общественного питания будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов, — отметил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, реализовать требования в предприятиях общественного питания достаточно сложно. Необходимо все детально продумать и предусмотреть, чтобы не допустить второй волны коронавируса.
21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.
А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.
NEWS.ru писал, что во всех больницах Москвы возобновят плановую госпитализацию с 1 июня. По словам Собянина, возвращение к прежним объёмам будет проходить постепенно. Поликлиники с этой недели начали наращивать объёмы оказания плановой помощи.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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