Больницы в Москве возобновят плановую помощь

Плановая помощь в больницах Москвы начнет оказываться со следующей недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не в раз нарастится, а постепенно будет наращиваться. Мы уже с этой недели разрешили клиникам реализовывать плановую помощь, но, скорее всего, большинство из них реально приступит к приему пациентов на следующей неделе", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Мэр пояснил, что для открытия плановой помощи необходимо время, чтобы пациент сдал все тесты и врач мог быть уверен, что к нему приходит человек, который не болеет коронавирусом.

"Так чтобы у нас не создался очаг заражения, и чтобы мы не закрыли это отделение или больницу. Поэтому определённые предосторожности все равно будут", — отметил мэр.

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