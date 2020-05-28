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Больницы в Москве возобновят плановую помощь на следующей неделе 

РИА Новости и ещё 48 1 час назад
Больницы в Москве возобновят плановую помощь
Фото: РИА Новости
Плановая помощь в больницах Москвы начнет оказываться со следующей недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не в раз нарастится, а постепенно будет наращиваться. Мы уже с этой недели разрешили клиникам реализовывать плановую помощь, но, скорее всего, большинство из них реально приступит к приему пациентов на следующей неделе", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр пояснил, что для открытия плановой помощи необходимо время, чтобы пациент сдал все тесты и врач мог быть уверен, что к нему приходит человек, который не болеет коронавирусом.
"Так чтобы у нас не создался очаг заражения, и чтобы мы не закрыли это отделение или больницу. Поэтому определённые предосторожности все равно будут", — отметил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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