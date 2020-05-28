Расписание прогулок москвичей опубликуют на mos.ru 

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Распорядок прогулок москвичей по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая и представлен в виде интерактивной карты. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"На портале мэра и правительства Москвы mos.ru 29 мая будет размещено расписание прогулок для жителей столицы в виде интерактивной карты. Москвич сможет ввести в специальное поле адрес своего дома и увидеть, к какой из шести групп этот дом отнесен. Группы обозначаются цветом и номером. При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома, а также напоминание о времени прогулок — с 09:00 до 21:00", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, также на интерактивной карте отмечены места, которые остаются закрытыми для прогулок граждан.