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Соблюдавшим самоизоляцию москвичам продлят проездные 

Мослента 2 часа назад
Соблюдавшим самоизоляцию москвичам продлят проездные
Фото: АГН «Москва»
Жителям Москвы, которые соблюдали режим самоизоляции и редко пользовались общественным транспортом, продлят срок действия проездных документов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на сайте столичной мэрии.
Так, безлимитные билеты, а также проездные на 30, 90, 365 дней и 60 поездок, подлежат продлению, если с 30 марта по 14 июня по ним было совершено не более 22 поездок.
Чтобы продлить срок действия студенческих льготных проездных билетов, необходимо обратиться в ГУП «Московский метрополитен» или «Мосгортранс». «Билеты продлят до 30 июня 2020 года или до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин в рамках смягчения ограничений разрешил возобновить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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