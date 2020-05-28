Соблюдавшим самоизоляцию москвичам продлят проездные 

Жителям Москвы , которые соблюдали режим самоизоляции и редко пользовались общественным транспортом, продлят срок действия проездных документов. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина , опубликованном на сайте столичной мэрии

Так, безлимитные билеты, а также проездные на 30, 90, 365 дней и 60 поездок, подлежат продлению, если с 30 марта по 14 июня по ним было совершено не более 22 поездок.

Чтобы продлить срок действия студенческих льготных проездных билетов, необходимо обратиться в ГУП «Московский метрополитен» или «Мосгортранс». «Билеты продлят до 30 июня 2020 года или до конца календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором истекает срок действия билета», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин в рамках смягчения ограничений разрешил возобновить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. В частности, речь идет о прачечных, химчистках, ремонтных мастерских.