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Москве предрекли бум спроса на квартиры особого формата 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Москве предрекли бум спроса на квартиры особого формата
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Из-за снижения платежеспособности населения на московском рынке новостроек может начаться бум популярности квартир-студий — несмотря на все неудобства малогабаритного жилья, которые ярко проявились в период действия в городе режима самоизоляции. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По состоянию на май 2020-го в столице на студии приходится всего 6 процентов предложения нового жилья и 8 процентов спроса, но эти показатели постепенно растут, указывают риелторы. Больше всего студий (39 процентов от общего числа) продается в Новой Москве и Северо-Восточном административном округе (27 процентов), меньше всего — в Центральном округе (1 процент) и Зеленограде (0,5 процента).
Как отмечают эксперты, студии — это жилье особого формата: главной особенностью студийной планировки является единое пространство без разделения на жилую часть и кухню, а также нередко маленькая площадь. Средняя цена московской студии — 195 тысяч рублей за квадратный метр, за год к маю 2020-го она выросла на 6 процентов. Обычно студии примерно на 20 процентов дешевле однокомнатных квартир в той же локации.
«Хотя режим самоизоляции показал, что маленькие площади являются одним из главных недостатков современного жилья, я не думаю, что из-за этого спрос на студии упадет. Более того, в силу очередной волны снижения платежеспособности населения продажи студий в Москве могут вырасти минимум на 25 процентов, — предрекает Валерий Кочетков, заместитель директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость». — При этом я не ожидаю подъема средней стоимости в данном формате, так как при задирании цены спрос однозначно сместится в сторону классических однокомнатных квартир».
В октябре 2019-го экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.
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Новости Москвы , Михаил Делягин , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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