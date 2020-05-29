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Москвичей предупредили о сильном ветре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 1 час назад
В МЧС обратились к москвичам
Фото: РИА Новости
Сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Московском регионе в ночь на субботу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«С 21.30 29 мая до 03.00 30 мая местами по Московской области и Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду, град», — приводит сообщение пресс-службы регионального главка ТАСС.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС России добавили, что в связи с неблагоприятной погодой, находясь за рулем, нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию. На улице во время ветра рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не стоит укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — призвали в столичном главке.
Напомним, в пятницу в Москве выпало рекордное за 70 лет количество осадков.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , ИТАР-ТАСС
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