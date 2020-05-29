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Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве 

Вероника Полынина и ещё 17 44 минуты назад
Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве
Фото: Reuters
Передвигаться по улицам в Москве в перчатках необязательно, а ношение маски является обязательным. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что ношение перчаток и маски в кабинете или помещении, где находится только один человек, также не является обязательным.
«А если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток», — добавил Немерюк.
Как сообщал «Рамблер», в Москве до 14 июня действует режим самоизоляции, для поездок по городу требуются электронные пропуска. С 1 июня в столице снимут ряд ограничений: откроются непродуктовые магазины, заработает часть сферы услуг. При этом в городе будет ужесточен масочно-перчаточный режим. Если раньше маски были обязательным условием посещения общественных мест, то теперь их необходимо носить и на улице.
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