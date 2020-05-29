Люди в костюмах вламываются в квартиры. «Грозят штрафом»

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Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о мошенниках, которые орудуют в столице в защитных комбинезонах. Они представляются сотрудниками ведомства и угрожают штрафами за нарушение режима самоизоляции.

В последнее время в управление Роспотребнадзора по Москве поступает большое количество телефонных звонков от жителей города с жалобами на действия неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел . Одетые в защитные комбинезоны без опознавательных знаков, они ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорт и постановление или предписание управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, — цитирует сообщение РИА Новости.

Представители ведомства подчеркнули, что общение с гражданами происходит в агрессивной форме. Последним угрожают штрафами.

NEWS.ru писал ранее, что Роспотребнадзор ограничит на треть возможности кафе при их открытии.