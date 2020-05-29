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Роспотребнадзор рассказал о мошенниках в защитных комбинезонах 

News.ru и ещё 10 7 часов назад
Люди в костюмах вламываются в квартиры. «Грозят штрафом»
Фото: Pablo Miranzo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о мошенниках, которые орудуют в столице в защитных комбинезонах. Они представляются сотрудниками ведомства и угрожают штрафами за нарушение режима самоизоляции.
В последнее время в управление Роспотребнадзора по Москве поступает большое количество телефонных звонков от жителей города с жалобами на действия неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел. Одетые в защитные комбинезоны без опознавательных знаков, они ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорт и постановление или предписание управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, — цитирует сообщение РИА Новости.
Представители ведомства подчеркнули, что общение с гражданами происходит в агрессивной форме. Последним угрожают штрафами.
NEWS.ru писал ранее, что Роспотребнадзор ограничит на треть возможности кафе при их открытии.
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Новости Москвы , Общество , Продлить жизнь , Электронный пропуск , Роспотребнадзор , МВД , РИА Новости
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