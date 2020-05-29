Более 80 процентов жителей Москвы, у которых коронавирус выявили за последние 24 часа, оказались младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 2 332 новых случая коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 175 829 человек с коронавирусом, 74 725 из них выздоровели, 2 330 умерли.
По данным врачей, 42,7 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще семь процентов — дети. Около 33 процентов прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 6,7 процента — старше 80 лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко рассказала, что новый коронавирус тяжело переносят не только пожилые, но и молодые пациенты, некоторые из них умирают. Врач отметила, что эти молодые люди очень поздно обращались за медицинской помощью