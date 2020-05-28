В Москве зафиксировали рекордное число пассажиров

Рекордное за время действия введенных ограничений по COVID-19 число пассажиров городского и личного транспорта зафиксировано в Москве в минувшую среду, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Двадцать седьмого мая в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей — 4 миллиона 820 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта отмечено впервые за 9 недель начиная с 30 марта", — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в московском метрополитене совершено 1,97 миллиона поездок, что на 10% больше, чем неделей раньше — в среду, 20 мая. На наземном городском транспорте — 1,31 миллиона поездок (+12%). Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 миллиона человек.