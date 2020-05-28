Магазины будут регулировать количество покупателей

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Непродовольственные магазины Москвы , которые возобновят работу с 1 июня, будут регулировать количество покупателей, чтобы избежать очередей у касс и обеспечить социальную дистанцию в торговых залах. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

С понедельника 50 тысяч предприятия розничной торговли и сферы услуг. "Работа магазинов непродовольственных товаров, которые откроются с 1 июня, будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — рассказал Алексей Немерюк. — Социальную дистанцию в торговых залах должны соблюдать как работники магазинов, так и покупатели. Чтобы обеспечить эту дистанцию магазины могут сами регулировать количество покупателей, ограничивать доступ в магазин и наносить разметку для организации очереди перед магазинами".

На всех предприятиях торговли будет действовать масочно-перчаточный режим: средства индивидуальной защиты должны использовать и покупатели, и сотрудники магазинов.

Закрытыми пока остаются предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны.