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Москвичам рекомендовали гулять с фото документов 

Российская Газета 6 минут назад
Москвичам рекомендовали гулять с фото документов
Фото: РИА Новости
Во время прогулок жителям Москвы рекомендовано носить с собой смартфон со скриншотами документов. Такую просьбу властей передал городской оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Как уже ранее писала "РГ", прогулки в Москве в порядке эксперимента разрешены с 1 июня. И если занятия спортом разрешены до 9.00 ежедневно и без графиков, то "прогулочные дни" каждого дома разместят на mos.ru. И полиция будет выборочно проверять это требование.
Поэтому, чтобы не было недоразумений, стоит носить с собой скриншоты документов. Например, фото паспорта с пропиской. Или снимок договора аренды квартиры. Цифровой пропуск оформлять не потребуется.
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Новости Москвы , Mos.ru
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