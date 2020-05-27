Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице 

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге рассказал о правилах прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.

Отмечается, что пропуск для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе получать не нужно.

При этом сообщается, что в столице «будет усилен масочный и перчаточный режим», так выходя из дома, в том на прогулку или для того, чтобы позаниматься спортом, все жители «обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания», а на работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо также носить перчатки.

В сообщении говорится, что в столице установлен определённый график прогулок, так заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно до 9:00, на обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

График «прогулочных дней» для каждого дома опубликуют на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях.

В блоге мэра сообщается, что гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах, но «с несколькими ограничениями».

Так, рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания, находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию, также сохраняется запрет на использование элементов инфраструктуры города — лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов.

Кроме этого во время прогулок и занятий спортом «запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащённых двигателем».

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.