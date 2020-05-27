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Поэтапное возобновление работы театров могут начать с 1 июня 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названа дата возобновления работы театров
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Процесс поэтапного возобновления работы российских театров может стартовать уже с 1 июня. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным Минкульта, федеральные театры смогли сохранить свои уникальные коллективы, и работу можно будет начать восстанавливать в случае, если ограничения не будут продлены.
— Сначала выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса, затем, после коллективного отпуска, состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций, но с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте штаба.
В августе Минкульт намерен направить в Роспотребнадзор на согласование вариант рассадки зрителей в театрах и требования санитарной безопасности, которые профессиональное сообщество сочтет приемлемыми. Возобновление работы кинотеатров будут проводить также поэтапно, с соблюдением мер санитарной безопасности, включающих ношение масок и измерение температуры тела. Рекомендации уже разрабатывают при участии представителей отрасли.
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Новости Москвы , Минкультуры , Роспотребнадзор
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