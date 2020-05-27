Названа дата возобновления работы театров

Процесс поэтапного возобновления работы российских театров может стартовать уже с 1 июня. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Минкульта, федеральные театры смогли сохранить свои уникальные коллективы, и работу можно будет начать восстанавливать в случае, если ограничения не будут продлены.

— Сначала выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса, затем, после коллективного отпуска, состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций, но с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей, — уточняется в сообщении, опубликованном на сайте штаба.