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В Москве завершилась тотальная дезинфекция 

Российская Газета и ещё 9 2 часа назад
В Москве завершилась тотальная дезинфекция
Фото: РИА Новости
Завершилась дезинфекция всех городских пространств. Она длилась более четырех часов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в общей сложности дезинфицирующими препаратами были обработаны более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы.
"Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная задача этих мероприятий — предотвращение распространения коронавирусной инфекции, — сообщил заместитель мэра. — Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы средства могли действовать длительное время".
Петр Бирюков сообщил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства, использовалось более 4,5 тысячи поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.
Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для обеззараживания контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
Заместитель мэра напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных переходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Роспотребнадзор
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