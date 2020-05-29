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В Москве могут открыть кафе при новом смягчении ограничительных мер 

RT на русском и ещё 25 43 минуты назад
В Москве могут открыть кафе при новом смягчении ограничений
Фото: РИА Новости
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк заявил, что рестораны и кафе могут открыть на следующем этапе смягчения ограничительных мер в столице.
«С 1 июня открывается непродовольственная торговля и часть бытовых услуг. Следующим этапом могут быть рестораны, кафе, другие предприятия общепита, если будут для этого соответствующие условия, но пока что они остаются в Москве закрытыми», — сказал он ТАСС.
По его словам, в настоящий момент уже прорабатываются требования, которые этим предприятиям придётся соблюдать, чтобы открыться.
Ранее Немерюк заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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Новости Москвы , Общество , Ситуация в мире , Продлить жизнь , Самоизоляция , Пропускной режим в Москве , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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