Во Внуково приступили к снятию ограничений

Столичный аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте аэропорта. Согласно ему, снятие ограничений осуществляется при взаимодействии с госструктурами. В данный момент администрация аэропорта уже начала проведение мероприятий, которые направлены на выход из режима ограничений.

Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, — говорится в сообщении.