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Аэропорт Внуково приступил к поэтапному снятию ограничений 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Во Внуково приступили к снятию ограничений
Фото: News.ru
Столичный аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте аэропорта. Согласно ему, снятие ограничений осуществляется при взаимодействии с госструктурами. В данный момент администрация аэропорта уже начала проведение мероприятий, которые направлены на выход из режима ограничений.
Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности аэропортов и авиакомпаний к возобновлению перевозок. Перед этим объявлением было проведено расширенное заседание при участии общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре. Его организовали по видеоконференции.
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Новости Москвы , Александр Нерадько , Ростуризм , Росавиация , Международный аэропорт Внуково , Роспотребнадзор
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