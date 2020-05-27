Во Внуково приступили к снятию ограничений

Столичный аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введённого из-за пандемии коронавируса.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте аэропорта. Согласно ему, снятие ограничений осуществляется при взаимодействии с госструктурами. В данный момент администрация аэропорта уже начала проведение мероприятий, которые направлены на выход из режима ограничений.
Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что первый замминистра транспорта и руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил о готовности аэропортов и авиакомпаний к возобновлению перевозок. Перед этим объявлением было проведено расширенное заседание при участии общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре. Его организовали по видеоконференции.