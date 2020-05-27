В Москве пройдет «День без турникетов» 

В рамках акции «День без турникетов» с 28 по 30 мая пройдет 18 дистанционных мастер-классов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы . Мероприятие традиционное, но в связи с пандемией коронавируса, приходится переводить его в онлайн. Все трансляции пройдут на сайте «Дня без турникетов».

«Вместе с москвичами присоединиться к акции могут все желающие, независимо от города проживания. Образовательные проекты, мастерские и технологичные компании подготовили для зрителей 18 дистанционных занятий», — передает Наталья Сергунина, заместитель столичного градоначальника.

Акция проходит в Москве с 2012-го года. За все время ее существования в мероприятиях приняли участие более 120 тысяч человек и более 200 предприятий. Мастер-классы рассчитаны на аудиторию разного возраста.

Россияне смогут узнать основы компьютерной анимации, скетчинга и приготовления мороженого. Интересно будет всем — от дошкольников до пенсионеров.