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В Москве пройдет «День без турникетов» 

Вести Подмосковья 2 часа назад
В Москве пройдет «День без турникетов»
Фото: Юлия Иванко / mos.ru
В рамках акции «День без турникетов» с 28 по 30 мая пройдет 18 дистанционных мастер-классов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. Мероприятие традиционное, но в связи с пандемией коронавируса, приходится переводить его в онлайн. Все трансляции пройдут на сайте «Дня без турникетов».
«Вместе с москвичами присоединиться к акции могут все желающие, независимо от города проживания. Образовательные проекты, мастерские и технологичные компании подготовили для зрителей 18 дистанционных занятий», — передает Наталья Сергунина, заместитель столичного градоначальника.
Акция проходит в Москве с 2012-го года. За все время ее существования в мероприятиях приняли участие более 120 тысяч человек и более 200 предприятий. Мастер-классы рассчитаны на аудиторию разного возраста.
Россияне смогут узнать основы компьютерной анимации, скетчинга и приготовления мороженого. Интересно будет всем — от дошкольников до пенсионеров.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина
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