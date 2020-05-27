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Погода в Москве: синоптики рассказали о погоде в столице в среду 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Фото: РИА Новости
Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосок.
"Мы ожидаем, что в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, но температура в столице плюс 17-19, по области плюс 16-21, по сути своей это близко к норме, чуть ниже многолетних значений", — сказала Волосюк.
Метеоролог также отметил, что ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости
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