Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

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Облачная погода, местами небольшие дожди ожидают москвичей в среду, воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосок.

"Мы ожидаем, что в Москве будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, но температура в столице плюс 17-19, по области плюс 16-21, по сути своей это близко к норме, чуть ниже многолетних значений", — сказала Волосюк.

Метеоролог также отметил, что ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.