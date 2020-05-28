Москва разъяснила смертность от коронавируса 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Министерство здравоохранения России утвердило методику кодирования и выбора основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекции.

В ее подготовке приняли активное участие московские специалисты. В ее основу положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по COVID-19.

Новая методика уже была применена в Москве — патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом проводится в городе в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В соответствии с новой методологией, в Москве истинное превышение смертности в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го составляет 1753 случая. Смертность от COVID-19 в апреле в Москве составила 636 случаев — в статистику включены даже спорные случаи. В 360 случаях коронавирусная инфекция, вероятнее всего, оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

«Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8%. Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)», — отмечают в Департаменте здравоохранения столицы.

Кроме того, ведомство сообщило о том, что московские специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19.