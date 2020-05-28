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Москва разъяснила смертность от коронавируса 

Артём Кульша и ещё 18 37 минут назад
Москва разъяснила смертность от коронавируса
Фото: ТАСС
В Москве один из самых низких уровней смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Министерство здравоохранения России утвердило методику кодирования и выбора основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекции.
В ее подготовке приняли активное участие московские специалисты. В ее основу положены принципы, установленные Международной классификацией болезней ВОЗ с учетом новых рекомендаций по COVID-19.
Новая методика уже была применена в Москве — патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом проводится в городе в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В соответствии с новой методологией, в Москве истинное превышение смертности в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019-го составляет 1753 случая. Смертность от COVID-19 в апреле в Москве составила 636 случаев — в статистику включены даже спорные случаи. В 360 случаях коронавирусная инфекция, вероятнее всего, оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.
«Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8%. Это бесспорно ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)», — отмечают в Департаменте здравоохранения столицы.
Кроме того, ведомство сообщило о том, что московские специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19.
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Новости Москвы , Минздрав РФ , ВОЗ
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