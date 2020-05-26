Столица готова к безопасному электронному голосованию

Москве достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования, отметил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко

В ходе онлайн-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ему задали вопрос о том, достаточно ли в Москве технологий для обеспечения безопасного мобильного голосования.

«Я думаю, технологий достаточно… Всё будет безопасно», — цитирует Лысенко РИА Новости.

Он также напомнил, что Москва уже имеет опыт проведения электронного голосования при выборах в Мосгордуму