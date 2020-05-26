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Власти Москвы готовы обеспечить безопасное электронное голосование 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Столица готова к безопасному электронному голосованию
Фото: РИА Новости
В Москве достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования, отметил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
В ходе онлайн-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ему задали вопрос о том, достаточно ли в Москве технологий для обеспечения безопасного мобильного голосования.
«Я думаю, технологий достаточно… Всё будет безопасно», — цитирует Лысенко РИА Новости.
Он также напомнил, что Москва уже имеет опыт проведения электронного голосования при выборах в Мосгордуму.
Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, как будет внедряться дистанционное электронное голосование.
23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
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Новости Москвы , Элла Памфилова , Эдуард Лысенко , Владимир Путин , Мосгордума , Правительство Москвы , Центризбирком России , РИА Новости
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