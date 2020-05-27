Названы первые принимающие врачей из Москвы регионы 

Владимир. Врачи отправятся туда на две недели. Кроме медиков, в регионы вышлют средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование. Ракова уточнила, что в будущем медиков также направят в Псков

По ее словам, в регионы поедут шесть бригад врачей по шесть человек. Заммэра столицы рассказала, что в составе бригад медики, которые прошли несколько месяцев борьбы с коронаивирусом. Каждую бригаду возглавляет врач-хирург с опытом перепрофилирования стационаров под лечение коронавируса и организацию лечебного процесса. Туда входят пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестеры.

Ранее 27 мая президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина «как можно быстрее» отправить столичных врачей в регионы, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Российский лидер особо выделил Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкалье, а также поручил рассмотреть отправку специалистов во Владимирскую и Псковскую области.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.