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Названы первые принимающие врачей из Москвы регионы 

Lenta.ru и ещё 53 1 час назад
Названы первые принимающие врачей из Москвы регионы
Фото: РИА Новости
Врачи из Москвы 27 мая вылетят в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. Первые регионы, принимающие медиков, назвала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА Новости.
Врачи отправятся туда на две недели. Кроме медиков, в регионы вышлют средства защиты, медикаменты и необходимое оборудование. Ракова уточнила, что в будущем медиков также направят в Псков и Владимир.
По ее словам, в регионы поедут шесть бригад врачей по шесть человек. Заммэра столицы рассказала, что в составе бригад медики, которые прошли несколько месяцев борьбы с коронаивирусом. Каждую бригаду возглавляет врач-хирург с опытом перепрофилирования стационаров под лечение коронавируса и организацию лечебного процесса. Туда входят пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестеры.
Ранее 27 мая президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина «как можно быстрее» отправить столичных врачей в регионы, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Российский лидер особо выделил Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкалье, а также поручил рассмотреть отправку специалистов во Владимирскую и Псковскую области.
По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.
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Новости Москвы , Другое , Общество , Анастасия Ракова , Сергей Собянин , Владимир Путин , РИА Новости , Владимир , Забайкальский Край , Псков , Республика Дагестан , Республика Ингушетия , Республика Северная Осетия — Алания
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