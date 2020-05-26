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В здании Центрального телеграфа разместят торговую галерею и офисы 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
В здании Центрального телеграфа разместят торговую галерею
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В здании Центрального телеграфа на Тверской улице после обновления появится торговая галерея, офисы и общественные помещения, сообщает Агентство "Москва".
После реновации Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом. Работы стартуют в конце 2021 года.
Над проработкой решений по реновации проекта и его концепцией работает британский архитектор Дэвид Чипперфильд.
В 2018 году "Центральный телеграф", который является дочерним предприятием Ростелекома, продал здание в центре Москвы за два миллиарда рублей. Здание расположено между Никитским и Газетным переулками — в 700 метрах от Московского Кремля. Построили его в 1978 году.
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Новости Москвы , Дэвид Чипперфильд , Центральный телеграф , Ростелеком , АГН "Москва"
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