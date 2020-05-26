Редкий сорт сирени расцвел на территории ВДНХ

Все новости на карте

На территории ВДНХ расцвел редкий сорт сирени, который был выведен селекционером Леонидом Колесниковым . Об этом сообщила пресс-служба главной выставки страны во вторник, 26 мая.

Отмечается, что сирень этого сорта, помимо территории ВДНХ, встречается в столице только на нескольких площадках. Так, встретить сорт сирени выведенный Леонидом Колесниковым можно около Кремля, на Сиреневом бульваре. На ВДНХ сосредоточено 3 тысячи кустов 30 сортов, среди которых «Заря Коммунизма», «Красная Москва», «Красавица Москвы», « Зоя Космодемьянская », «Маршал Жуков» и другие. Их посадил ученик известного селекционера Андрей Громов

Сорт «Красная Москва» отличается соцветиями яркого пурпурного цвета, которые направлены вверх. Это один из популярных сортов, выведенных Колесниковым. Специалисты ВДНХ постоянно возрождают исторические сорта сирени на территории выставки, сообщает агентство городских новостей «Москва».