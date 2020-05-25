На москвичах захотели провести эксперимент 

Минкомсвязи России предложили провести эксперимент на москвичах по использованию нового мобильного предложения вместо паспорта. Данные размещены в понедельник, 25 мая, на портале проектов правовых актов.

Отмечается, что провести эксперимент в Москве собираются с 1 июля нынешнего года по 31 декабря 2021-го. У москвичей в скором времени появится новое приложение «Мобильный идентификатор».

Уточняется, что в проекте может принять участие человек старше 18 лет. Он устанавливает приложение со всеми паспортными данными, включая фотографию. При этом он также сможет продолжить пользоваться собственными документами, удостоверяющими личность. Однако теперь, если в телефоне установлено и активизировано приложение «Мобильный идентификатор», он не сможет передавать в использование гаджет другим людям, в том числе родственникам и знакомым.