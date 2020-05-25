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На москвичах захотели провести эксперимент 

Мослента и ещё 4 57 минут назад
На москвичах захотели провести эксперимент
Фото: АГН «Москва»
В Минкомсвязи России предложили провести эксперимент на москвичах по использованию нового мобильного предложения вместо паспорта. Данные размещены в понедельник, 25 мая, на портале проектов правовых актов.
Отмечается, что провести эксперимент в Москве собираются с 1 июля нынешнего года по 31 декабря 2021-го. У москвичей в скором времени появится новое приложение «Мобильный идентификатор».
Уточняется, что в проекте может принять участие человек старше 18 лет. Он устанавливает приложение со всеми паспортными данными, включая фотографию. При этом он также сможет продолжить пользоваться собственными документами, удостоверяющими личность. Однако теперь, если в телефоне установлено и активизировано приложение «Мобильный идентификатор», он не сможет передавать в использование гаджет другим людям, в том числе родственникам и знакомым.
14 мая сообщалось, что жителей Москвы массово проверят на иммунитет к коронавирусу. Программу тестирования ИФА-методом на определение антител к коронавирусу запустят в 30 столичных поликлиниках. Его будут проходить в том числе работники медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов и транспортных компаний. Позже в работу по развитию программы также подключится Московская область.
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Новости Москвы , Интернет , Минкомсвязи РФ , МВД
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