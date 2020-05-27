Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», Андреева приняла участие в заседании Московской городской думы . В ходе своего выступления она рассказала о формировании на основе мирового опыта четырех фаз развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

На первой регистрация вируса на территории страны отсутствует, на второй — присутствуют единичные случаи, на третьей — завозные, на четвертой распространение заболевания становится масштабным.

«До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем», — сообщила Андреева.

По ее словам, нынешняя ситуация в Москве хоть и самая напряженная из всех регионов России, но полностью контролируемая.

Также глава столичного Роспотребнадзора заявила о готовности города к первому и второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.