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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

Артём Кульша и ещё 33 1 час назад
Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: ТАСС
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве полностью контролируемая. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве Елена Андреева.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Андреева приняла участие в заседании Московской городской думы. В ходе своего выступления она рассказала о формировании на основе мирового опыта четырех фаз развития ситуации с коронавирусной инфекцией.
На первой регистрация вируса на территории страны отсутствует, на второй — присутствуют единичные случаи, на третьей — завозные, на четвертой распространение заболевания становится масштабным.
«До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем», — сообщила Андреева.
По ее словам, нынешняя ситуация в Москве хоть и самая напряженная из всех регионов России, но полностью контролируемая.
Также глава столичного Роспотребнадзора заявила о готовности города к первому и второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , Безопасность , Ситуация в мире , Елена Андреева , Роспотребнадзор , Мосгордума
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