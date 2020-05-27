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В Москве отмечают Общероссийский день библиотек 

Моя Москва.онлайн и ещё 8 1 час назад
В Москве отмечают Общероссийский день библиотек
Фото: Моя Москва.онлайн
В среду, 27 мая, в столице отмечают Общероссийский день библиотек, сообщается на портале мэра Москвы.
Так, для жителей и гостей столицы приготовили специальную онлайн-программу, отмечается в сообщении.
Стоит уточнить, что над программой работал проект #Москвастобой совместно с Российской государственной библиотекой, Центральной библиотекой имени Некрасова и Российской государственной детской библиотекой.
Виртуальных посетителей ждут театральные зарисовки по мотивам классических произведений и литературные чтения, а также нлайн-экскурсии по историческим залам и временным экспозициям.
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