В Москве отмечают Общероссийский день библиотек 

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В среду, 27 мая, в столице отмечают Общероссийский день библиотек, сообщается на портале мэра Москвы

Так, для жителей и гостей столицы приготовили специальную онлайн-программу, отмечается в сообщении.

Стоит уточнить, что над программой работал проект #Москвастобой совместно с Российской государственной библиотекой, Центральной библиотекой имени Некрасова и Российской государственной детской библиотекой.

Виртуальных посетителей ждут театральные зарисовки по мотивам классических произведений и литературные чтения, а также нлайн-экскурсии по историческим залам и временным экспозициям.