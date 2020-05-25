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В Москве попробуют использовать приложение вместо паспорта 

News.ru и ещё 10 2 часа назад
В Москве начнут эксперимент с заменой паспорта
Фото: News.ru
В российской столице с 1 июля может начаться эксперимент по получению гражданами государственных и муниципальных услуг с использованием специального приложения для смартфона вместо паспорта.
Провести эксперимент предлагает Минкомсвязь РФ. Проект постановления правительства появился на портале проектов правовых нормативных актов. Эксперимент предлагается проводить с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
В пояснительной записке к проекту говорится, что в случае одобрения такого шага, технология пройдёт все этапы внедрения — создание, предоставление активацию и применение приложения «Мобильный идентификатор», передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мобильные приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут быть загружены на смартфон даже из официальных интернет-магазинов. Об этом предупредили в Роскачестве.
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Новости Москвы , Минкомсвязи РФ , ИТАР-ТАСС
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