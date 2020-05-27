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Все москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу с 27 мая 

ТАСС и ещё 27 28 минут назад
Все москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу с 27 мая
Фото: ТАСС
Москвичи могут с 27 мая пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции в 30 поликлиниках столицы. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра столицы Анастасия Ракова.
"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции — иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты теста показываюсь, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией. Для этого мы на базе 30 московских поликлиник открыли точки забора крови", — сказала Ракова.
По ее словам, записаться на прохождение бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу только дистанционно. Планируется, что в Москве будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу ежедневно.
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