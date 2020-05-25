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Молодых москвичей и детей предупредили об угрозе коронавируса 

Мария Иванова 1 час назад
Молодых москвичей предупредили об угрозе коронавируса
Фото: РИА Новости
Более 50 процентов москвичей, у которых коронавирус выявили за последние сутки, оказались младше 45 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние 24 часа в столице выявили 2560 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 166 473 человек с коронавирусом, 53 586 из них выздоровели, 2034 умерли.
По данным врачей, 43,3 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,7 процента — дети. Около 33,2 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 9,7 процента — от 66 до 79 лет, 5,1 процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», по подсчетам властей, средний возраст заразившихся коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин.
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