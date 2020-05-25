Раскрыто число заразившихся коронавирусом в Москве 

За последние 24 часа в Москве выявили 2560 человек с новым коронавирусом, за все время наблюдения в городе зарегистрировали 166 473 таких пациента. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

В последние дни в столице в основном фиксируют менее трех тысяч новых случаев за сутки: накануне прирост составил 2516 человек, за день до этого — 3190, еще днем ранее — 2988, в прошлый четверг — 2913, в прошлую среду — 2699.

За все время в городе выздоровели 53 586 человек, 2 034 пациента с коронавирусом скончались.

В прошлую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в столице стабилизировалась, но ограничения — самоизоляция, масочный режим, электронные пропуска — все еще необходимы. По состоянию на 22 мая коэффициент заболеваемости коронавирусом в городе составлял 0,97.

Как сообщал «Рамблер», Москва остается лидером по количеству выявленных пациентов с коронавирусом в России и по числу проводимых тестирований.

За ней следуют Подмосковье (34 346 человек выявлены, 5 908 из них выздоровели, 340 умерли) и Санкт-Петербург (13 713 выявлены, 3 590 излечились, 138 умерли).